Mulher sofre ferimentos graves após ser espancada por casal

Uma mulher, de 45 anos, sofreu ferimentos graves neste último domingo, (04/12/2022), depois de ser espancada, em Uchoa (SP). O motivo seria porque ela teria ido cobrar uma dívida de um casal.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, durante atendimento no hospital, a vítima contou para a polícia que, há aproximadamente cinco dias, havia sido chamada pelo casal para ir até uma blitz policial e pegar a cadeirinha de bebê, pois o veículo deles estava sendo apreendido. Ela diz então que foi até o local, entretanto, seu carro também acabou sendo apreendido, pois estava com o licenciamento atrasado.

Ainda de acordo com o documento policial, ontem, então, ela foi cobrar os valores do casal, pois atribuía, aos dois, parte da culpa pela recolha de seu veículo. Ela diz ainda que, ao chegar no local, foi recebida pelo homem, de 30 anos, com uma barra de ferro nas mãos e a mulher, de 21, com uma faca.

Para os PMs, a vítima conta que foi agredida, pelo suspeito, com vários golpes de barra de ferro na cabeça e demais regiões do corpo, além de ter sido ferida pela mulher com a faca, no braço esquerdo.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu deter os dois indivíduos. Ao realizarem a abordagem, segundo os policiais, o homem passou a gritar que, quando a vítima saísse do hospital, iria terminar de matá-la.

A mulher foi socorrida para o Hospital Tereza Gallo, mas precisou ser transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto com suspeita de traumatismo craniano e rompimento do baço. Ela está internada na instituição, consciente e estável.

Em depoimento na Central de Flagrantes de Cedral (SP), a suspeita afirmou que a vítima teria enviado áudios ameaçadores, onde foi até a sua residência e passou a lhe cobrar pelas despesas do veículo apreendido, além de ter sido agredida e puxada pelos cabelos. Já seu marido negou as agressões, informando que nem sequer encostou na mulher.

A advogada do casal exibiu, na delegacia, os áudios recebidos no celular da cliente, com ameaças de morte proferidas pela vítima, dizendo, de forma bastante exaltada, que iria até a casa deles, para matá-la. Ainda de acordo com o BO, as armas usadas no crime não foram encontradas e os dois foram ouvidos e liberados.

O caso foi registrado como lesão corporal, legítima defesa e ameaça, onde agora será investigado pela delegacia da cidade.

Gazeta do Interior