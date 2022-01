O animal foi resgatado depois que Alessandra Gomes e a filha dela, Beatriz, ouviram o cãozinho latir. Da sacada do apartamento onde elas moram, viram o cachorro preso em galhos secos dentro do “piscinão”. “O local era muito lamoso, meu pé afundava no barro. Não era fundo, só muito sujo, mas não fiquei com medo, apenas queria salvar o cachorro”, contou Alessandra ao g1.