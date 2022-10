Manifestantes colocam fogo em pneus e bloqueiam BR-153

Um grupo de manifestantes bloqueou as duas pistas da BR-153 na manhã desta segunda-feira, (31/10/2022), no Km 51, em São José do Rio Preto (SP). Vídeos feitos por leitores mostram que alguns vestiam camisetas verde e amarela e queriam chamar a atenção para o apoio a um determinado grupo político.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 50 pessoas interromperam o trânsito nos dois sentidos, próximo a um posto de combustíveis, sentido Minas Gerais. Eles colocaram fogo em pneus e não deixaram nenhum veículo passar por cerca de uma hora. Um congestionamento de 2 quilômetros se formou no sentido norte e outro de 3 quilômetros no sentido sul da rodovia.

Ainda segundo a PRF, nenhuma liderança se apresentou no movimento e os manifestantes também não realizaram nenhum tipo de reivindicação. A polícia diz que eles queriam apenas fazer imagens e chamar a atenção para o apoio deles para determinado grupo político.

As pessoas no local permaneceram de forma pacífica e a manifestação se encerrou com a negociação da PRF. Ninguém foi detido. Gazeta do Interior