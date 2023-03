Mulher que deixou cão morrer de fome e sede terá que pagar R$ 9 mil

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma mulher que deixou o cachorro morrer de fome e sede, no distrito de Nova Itapirema, do município de Nova Aliança (SP), será multada em R$ 9 mil pela Polícia Ambiental. O crime revoltou os moradores da cidade.

De acordo com informações dos policiais, equipes foram acionadas após denúncia de maus-tratos na propriedade da mulher, onde encontraram dois cães, sendo que um estava em situação crítica de saúde, enforcado pela própria corrente, vindo a morrer ainda durante a tentativa de resgate e o outro muito magro, sem água e alimentação.

No momento, não havia ninguém na residência, sendo então que o animal com vida foi resgatado e levado para o canil municipal de José Bonifácio (SP), onde foi medicado e está recebendo os devidos cuidados. O cachorro morto foi recolhido e encaminhado para a realização de laudos, que comprovarão as causas da morte.

A responsável pelos animais já foi identificada e nesta quarta-feira, (15/03/2023), policiais retornarão ao local, onde ela será multada em R$ 9.000,00. Ela responderá ainda pelo crime de maus-tratos.

Gazeta do Interior