Mulher pede socorro e é resgatada de dentro de túmulo

Uma mulher de 36 anos foi resgatada viva na manhã desta terça-feira (28) de dentro de um túmulo no Cemitério Municipal de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira.

De acordo com a Polícia Militar (PM), coveiros do local chamaram os militares após perceberem que a estrutura estava fechada com tijolos e cimento fresco.

Ao chegar no cemitério, os policiais ouviram pedidos de socorro. Quando abriram o túmulo, encontraram a mulher com ferimentos na cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e levou a mulher para o Hospital São João Batista.

O g1 entrou em contato com a Prefeitura de Visconde do Rio Branco, responsável pelo cemitério, mas as ligações não foram atendidas. Ainda não foi informado quantas horas a mulher ficou dentro do túmulo, que estava interditado.

Briga por drogas

Ainda conforme a PM, ela é usuária de drogas e estava muito confusa, mas relatou que dois homens encapuzados chegaram onde ela estava, a agrediram e a levaram para o túmulo.

A mulher contou também que chegou a guardar drogas para a dupla, mas que o material havia sido roubado. Os militares chegaram a ir à casa de um dos suspeitos, mas ninguém foi encontrado.

G1