No local se trata-se, de uma colisão entre dois veículos, sendo um Fiat/UNO e um FIAT/SIENA, ocasionando em 9 vítimas pelo local, sendo 2 graves. Com apoio do Corpo de Bombeiros e SAMU, as vítimas leves encaminhadas para o hospital de Indiaporã, e as outras duas graves encaminhada para a Santa Casa de Fernandópolis.