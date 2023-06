Homem é preso por tráfico de drogas e posse de arma em Fernandópolis

Na noite de ontem (20) policiais militares da Força Tática da 1ª Cia do 16º BPM/I – Fernandópolis prenderam indivíduo por tráfico de drogas e que tinha simulacro de arma de fogo.

Durante saturação nas imediações da Praça Paulo Carmel, próximo ao bar do Lau, local conhecido por ser freqüentado por vários usuários e traficantes de drogas, a equipe policial avistou dois indivíduos na calçada do bar que ao perceberem a presença da viatura demonstraram nervosismo e soltaram no chão um aparelho celular.

Foi realizada a abordagem em ambos e verificou-se que na tela do celular havia resquícios de cocaína. Na busca pessoal foi localizada 01 porção de cocaína e a quantia de R$ 50,00 com um dos abordados, e com o outro indivíduo 05 porções de cocaína, além de 02 porções de maconha e R$ 20,00.

Em entrevista informaram que a droga que traziam era para uso pessoal, ao serem indagados se na residência haveria mais entorpecentes, um dos abordados informou que sim, que tinha maconha e cocaína embaixo do guarda roupa e que tudo era para consumo próprio.

O mesmo autorizou a entrada dos policiais para a vistoria na residência, onde foi feito contato com a avó, que ratificou a autorização de entrada dos policiais na residência e acompanhou as buscas.

No local foi localizado um invólucro de plástico contendo 04 pedaços grandes de maconha, 01 porção de cocaína em pedra, 01 simulacro de arma de fogo tipo pistola, 01 faca e a quantia de R$ 1.450,00 em dinheiro.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária, permanecendo o autor preso e o usuário, após ser indiciado, foi liberado.