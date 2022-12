Mulher morre baleada pelo marido em Catanduva

Segundo a Polícia Militar, homem confessou que cometeu o crime e foi preso.

Uma mulher de 46 anos morreu após ser baleada pelo marido na manhã do domingo (4.dez), em Catanduva/SP.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida no rosto enquanto discutia com o suspeito no bairro Santo Antônio. Adenisia da Silva não resistiu aos ferimentos e morreu.

O homem fugiu, mas foi encontrado duas horas depois do crime. Ele confessou que atirou contra a vítima por cinco vezes e foi encaminhado à cadeia de Catanduva.

O caso será investigado pela Polícia Civil como homicídio.