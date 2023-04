Mulher morre atropelada em rua de Birigui

Uma mulher de 59 anos, identificada como Claudelicia Dutra dos Santos Silva, ​morreu após ser atropelada em Birigui (SP). O caso aconteceu nesta segunda-feira (18) e o óbito foi confirmado pelo filho dela, no início da noite de ontem.

De acordo com informações do portal Hoje Mais Araçatuba, o atropelamento aconteceu no bairro Alto Silvares. A polícia ainda investiga as causas do acidente. Apesar do atendimento médico oferecido à vítima, ela não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

| SBT Interior