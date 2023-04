Mulher morre após acidente em tobogã de parque

Uma mulher morreu e uma criança ficou ferida após um acidente em um parque de diversões em São Roque (SP), na manhã deste sábado (8).

Depois da ocorrência, o Ski Mountain Park anunciou nas redes sociais que vai ficar fechado neste fim de semana por luto. A Polícia Militar confirmou que atendeu um acidente com morte no local.

De acordo com moradores que estavam no parque, o acidente ocorreu no tobogã. Pessoas relataram que uma mulher descia no brinquedo com o filho no colo, quando, no final da descida, os dois foram arremessados e atingiram uma grade de proteção.

Os próprios funcionários do parque socorreram as vítimas à Santa Casa da cidade, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela trabalhava em um colégio de Campinas (SP). O estado de saúde da criança não foi informado.

A polícia científica esteve no parque na tarde deste sábado para fazer a perícia, e o caso será investigado pela Polícia Civil.

O Ski Park é um ponto turístico de São Roque e oferece atividades como pista de esqui, arvorismo, tobogã, teleférico, torre de escalada, entre outras.

O g1 entrou em contato com a empresa para pedir um posicionamento, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.