Delegacia de Investigações Gerais de Votuporanga prende foragido integrante de facção criminosa

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga, em conjunto com a Delegacia de Cardoso, sob a alçada da Delegacia Seccional de Votuporanga, realizou hoje a 2ª fase da operação “Captura”. O objetivo era prender foragidos da justiça associados a uma facção criminosa paulista.

Na manhã desta terça-feira, dia 11, por volta das 7 horas, os investigadores receberam informações sobre um foragido da justiça que ocupava o cargo de “Progresso do PCC” na área 17. Este indivíduo estava envolvido nas finanças da facção na região, além de ser responsável pelo armazenamento de drogas e armas em sua residência.

Após uma investigação minuciosa iniciada no final de maio de 2024, identificou-se D., um evadido do sistema prisional há mais de um ano, que possuía três mandados de prisão em aberto. Ele havia passado um mês na Penitenciária de “Presidente Venceslau I”, adquirindo possivelmente respeito dentro da facção, o que o levou ao posto de “Progresso 17”.

As investigações revelaram que D. estava escondido em Cardoso, onde se dedicava ao tráfico de drogas e mantinha entorpecentes e armas em sua residência. Com base nessas informações, e com o apoio das autoridades locais, a equipe conseguiu localizar sua residência.

Foi solicitada uma busca e apreensão domiciliar para cumprir os mandados de prisão e apreender objetos ilícitos, autorizada pela Juíza da Comarca de Cardoso. Na execução do mandado, D. foi encontrado em um dos quartos da residência, acompanhado de sua companheira e um bebê.

No local, foram apreendidas quantidades significativas de cocaína e crack, indicando atividade de tráfico. O suspeito foi conduzido à sede da DIG, onde teve os mandados de prisão cumpridos e foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele aguardará audiência de custódia na CPJ de Votuporanga/SP.

