Região tem recorde de mortes no trânsito

Imprudência é apontada como principal fator para o aumento de casos

A região de Rio Preto registrou 55 mortes em acidentes nas estradas no primeiro bimestre deste ano. É o maior número registrado para o período desde 2015, quando foi lançado o Infosiga, banco de dados com informações de acidentes de trânsito do Estado de São Paulo. Uma das causas apontadas é a retomada do alto fluxo de veículos, que esteve reduzido durante a pandemia do coronavírus. As estatísticas do Infosiga são feitas com base nas informações enviadas pelas polícias Civil, Militar e rodoviárias estadual e federal da região.