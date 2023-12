Mulher morre afogada durante pescaria em represa do rio Grande

Uma mulher de 49 anos morreu afogada em uma represa do rio Grande, no último fim de semana, em Guaraci (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência Ozéias de Moraes Pedro estava pescando com o namorado às margens do rio. O homem estava um pouco mais à frente dela e, quando olhou para trás, a namorada havia desaparecido na água.

Ainda de acordo com o registro, ele pediu ajuda para outros pescadores e encontrou Ozéias afogada perto do local onde ela havia sido vista pela última vez.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a vítima não resistiu e chegou na Santa Casa sem vida.

Um laudo médico constatou que a mulher morreu por consequência de asfixia mecânica provocada por afogamento. SBT Interior