Golpe do anúncio de veículo clonado segue fazendo vítimas

Automóveis com valores (falsos) bem abaixo dos praticados no mercado continuam lucrativos para estelionatários

Pela Tabela Fipe, um Civic pode variar de R$ 14.340 mil a R$ 18.701 mil. Um morador de Nipoã, porém, achou ‘normal’ uma propaganda no ‘Market Place’ do Facebook de um automóvel como este por R$ 9 mil e acabou caindo no golpe do anúncio clonado, no qual estelionatários copiam os dados e anunciam novamente, mas bem abaixo dos valores de mercado, visando atrair as vítimas.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, na delegacia, o eletricista de 36 anos declarou que “viu o anúncio nas redes sociais, se interessou e passou a negociar com um rapaz pelo WhatsApp [DDD 017]. O golpista lhe passou um endereço em Rio Preto, no bairro Jardim Nazareth, para que visse o carro”.

No local, “conversou com outro homem [também enganado pelo criminoso], que, orientado, não falou em valores. Fez um Pix para uma conta aleatória [nome feminino] de R$ 9 mil. Recebeu a solicitação de um novo Pix, agora de R$ 1 mil e realizou tal pagamento para a mesma recebedora”.

Informa que “após mandar os pagamentos, o homem que estava com o carro [a segunda vítima] alegou não ter recebido nada e decidiu não entregar o Civic, quando descobriram tratar-se de um golpe, pois o ‘anunciante’ bloqueou ambos no WhatsApp. A segunda vítima ainda tentou ligar de outro número cobrando o pagamento, alegando que tinha tudo acertado com o suposto ‘cunhado’, mas em vão”.