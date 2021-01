Uma mulher, que não teve o nome divulgado, ficou ferida após ser atingida por um veiculo no cruzamento da Rua Bruno Genolezzi com a Cecílio Pistelli no Jardim Rio Grande em Fernandópolis.

Segundo informações preliminares, a moto Honda/Titan pilotada pela mulher, não obedeceu ao sinal de pare e acabou atingida por um veiculo Honda/Civic.