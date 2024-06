Viviane Papani e Eloi Richarti enfrentaram longo período de tentativas até conseguirem sucesso no procedimento. É a primeira vez que quatro bebês nascem de uma única gestação na história de Olímpia 

Se antes compartilhavam a vida a dois, a gravidez de Viviane Papani, que enfrentou um longo período de tentativas com o marido, Eloi Richarti, desafiou as leis da matemática e surpreendeu os familiares. Afinal, com a fertilização, tudo passou a ser multiplicado por quatro.

Durante o processo de tentativas, dois embriões foram implantados e, para a felicidade dos pais, foram fecundados. A notícia inicial de que seriam gêmeas se transformou quando os exames revelaram que um deles havia se dividido em mais dois, dando origem a três gêmeas univitelinas (idênticas) e mais uma irmã de óvulo diferente.