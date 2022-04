Mulher está desaparecida há uma semana em Votuporanga

Amigos e familiares estão em busca de informações que possam levar ao paradeiro de uma mulher moradora de Votuporanga que está desaparecida há uma semana.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br Maria Fabiana Leandro Oliveira, 38 anos de idade, saiu de sua residência na última terça-feira, dia 5, apenas com a roupa do corpo, sem dar nenhum detalhe para os familiares.

Conforme a cunhada da mulher, Eliane Santos, essa é a primeira vez que Maria Fabiana some sem dar nenhuma informação e os familiares já registraram Boletim de Ocorrência na Polícia Civil de Votuporanga.

A cunhada informou ainda que a última vez em que Maria foi vista ela estava na avenida 9 de Julho, no bairro Cecap II em Votuporanga.

Informações sobre o paradeiro de Maria Fabiana podem entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou então 17 – 996016614, Eliane Santos.