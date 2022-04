Fundo Social e Direitos Humanos acompanham distribuição de sopa a atendidos da Comunidade São Francisco de Assis

Famílias recebem toda semana doação de sopa do Restaurante Alecrim; presente na entrega, primeira-dama agradeceu a iniciativa que contempla as ações do Prato Solidário

Os atendidos da Comunidade São Francisco de Assis estão recebendo mais um importante repasse. A entidade, que atende moradores da zona sul de Votuporanga, tem recebido uma doação semanal e repassado para as famílias assistidas.

Toda quinta-feira, o Restaurante Alecrim faz a doação de dois caldeirões de sopa, contendo 10 litros cada. A ação é uma extensão do projeto Prato Solidário, mantido pelo Fundo Social de Solidariedade.

A presidente da entidade, Luzia de Souza Pupim, destacou que a ajuda chegou em ótima hora. “Atendemos muitas famílias aqui da zona sul e a sopa doada veio a contribuir ainda mais para nossos assistidos. A sopa sempre chegou muito enriquecida com legumes, carne e macarrão. Sempre repassamos também pão. Todos aprovaram”, disse.

A proprietária do restaurante Alecrim, Cleide Souza Rodrigues, explicou que a iniciativa em ajudar a entidade partiu pela gratidão a Deus. “Se hoje temos condição de comer é porque Deus nos proporcionou esta benção. Não vamos parar com esta ação, pois é um prazer poder ajudar. Amar ao próximo é ser solidário e estamos fazendo a nossa parte”.

Presente na entidade, o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, opinou que a ação é muito importante diante da situação que a sociedade vive. “Temos um papel de olhar de perto cada família que esteja precisando de uma atenção maior. Poder oferecer um alimento preparado com muito carinho para uma família, também é um ato de amor e vai muito além de um trabalho”.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, parabenizou a iniciativa da proprietária do restaurante em repassar a doação para as famílias atendidas da Comunidade São Francisco de Assis. “Além de levar um pouco de carinho em forma de comida é fundamental acompanhar, conhecer e ouvir as necessidades das famílias vulneráveis para que a cada dia possa melhorar a qualidade de vida da população. E a entidade tem feito este trabalho com muito empenho”.

Hoje, as entidades de Votuporanga recebem apoio do Fundo Social de Solidariedade com alimentos e outros tipos de doações. “Estamos desenvolvendo um trabalho de humanização na atual administração, que será marcada pelo amparo ao setor social”, falou a primeira-dama.