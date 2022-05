Em agosto: Votuporanga vai ter festa com portões abertos para comemorar o aniversário de 85 anos

Grade de shows foi anunciada pelo prefeito Jorge Seba nesta sexta-feira (13/5)

Votuporanga terá uma grande festa com portões abertos todos os dias para a população comemorar o aniversário de 85 anos, entre os dias 5 e 8 agosto, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”. O prefeito Jorge Seba anunciou a grade de show em live transmitida pelas redes sociais da Prefeitura nesta sexta-feira (13/5).

Com organização da iniciativa privada, representada no ato pelo empresário Marcinho Costa, e apoio da Prefeitura, farão parte das atrações: Cesar Menotti e Fabiano, Fernando e Sorocaba, Luan Santana e Boate Azul com Gian e Giovani e Edson e Hudson. “O show de Luan Santana será de responsabilidade do município e os demais serão custeados pela iniciativa privada para comemorarmos essa retomada dos eventos e trazermos alegria para nossa população depois de um longo período sem termos festa no aniversário da cidade”, explicou o prefeito Jorge Seba.

“Espero estar contribuindo para que essa retomada dos eventos ocorra com frequência a partir de agora e deixo a disposição a nossa Secretaria da Cultura e Turismo para incentivar esse setor que tanto sofreu durante a pandemia”, disse Seba. A pedido da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, também presente no anúncio, a festa arrecadará alimentos não perecíveis que serão encaminhados às entidades assistenciais.

Outros atrativos

Segundo o empresário Marcinho Costa, além da grade de shows anunciada pelo prefeito, a festa também terá outras atrações. “Fazemos eventos no Brasil todo e estava faltando fazer na nossa cidade. Estamos muito felizes em organizar essa festa que será de Votuporanga. Queremos realizar um evento para as famílias votuporanguenses com atrativos durante o dia e grandes shows à noite. Teremos praça de alimentação, parque de diversões, boate, expositores e também espaços destinados a apresentações de artistas locais e regionais”, explicou o empresário.

O presidente da Câmara, Serginho da Farmácia, valorizou a iniciativa da realização desta grande festa. “Parabenizo o prefeito pela responsabilidade em analisar o momento ideal para proporcionar essa alegria para nossa população e anunciar uma festa com portões abertos durante todos os dias. Esse é um momento histórico em Votuporanga.”

A secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva, também destacou em sua fala a importância de valorizar os artistas locais. “Votuporanga está dando um passo muito importante e avançaremos cada vez mais nos setores da Cultura e do Turismo, que sofreram muito com a pandemia. É uma alegria anunciarmos eventos como este que têm impacto direto na economia do município e na economia criativa. Criar incentivos para que os produtores façam o seu trabalho é extremamente importante porque a Cultura e Turismo são geradores de emprego e renda.”