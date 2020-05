Mulher esfaqueia marido durante discussão em Votuporanga

Caso ocorreu na Travessa Zulmira Ferrari, no bairro Vila América. Vítima foi socorrida e encaminhada para o pronto socorro da Santa Casa.

No final da tarde desta terça-feira (5), uma discussão familiar acabou com um homem de 22 anos golpeado por uma faca, no interior de uma casa localizada na Travessa Zulmira Ferrari, no bairro Vila América, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, ainda por motivos a serem esclarecidos a mulher teria desferido um golpe de faca contra a coxa do companheiro, causando uma profunda lesão. A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e a USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima que foi encaminhada ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga.