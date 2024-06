Na noite deste domingo, dia 16, um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar por violência doméstica e descumprimento do benefício de saída temporária. A prisão ocorreu após acionamento via COPOM, relatando que a vítima, escondida em um abrigo, informou que seu companheiro estava tentando agredi-la no bairro São Gabriel, onde ela estava em cárcere privado. Após conseguir escapar, ela buscou refúgio.

O agressor, que usufruía da saída temporária do sistema prisional, foi abordado pelas equipes policiais na calçada. Apesar de nada de ilícito ser encontrado durante a busca pessoal, a consulta ao COPOM confirmou seu status de saída temporária. A vítima corroborou o histórico de violência, mencionando ameaças e agressões físicas que sofreu enquanto mantida trancada em casa todos os dias. O suspeito foi imediatamente detido e algemado no local, com a prisão ratificada pelo delegado. Ele permanece sob custódia à disposição da Justiça. Colaboração/Iago Sincero