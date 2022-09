Detento é flagrado dormindo ouvindo música no celular em presídio

Um detento de 26 anos foi flagrado dormindo e ouvindo música em um celular no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), nesta última quarta-feira (14/09/2022), em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, durante revista nos alojamentos, os agentes penitenciários se depararam com o indivíduo dormindo com um fone de ouvidos na orelha e o celular em cima de seu peito. Ele foi advertido e revistado, porém, nada de ilícito foi encontrado com ele.

O aparelho celular foi apreendido e levado para a Central de Flagrantes da cidade. O detento vai responder por entrada ilegal de dispositivo móvel de comunicação em estabelecimento prisional.

Gazeta de Rio Preto