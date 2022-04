Mulher é sequestrada e abandonada com sinais de agressão

Uma mulher de 30 anos foi sequestrada por dois homens armados, na noite de ontem (1º), na Vila Anchieta, em Rio Preto. Ela estava no quintal de casa quando os suspeitos chegaram.

De acordo com o boletim de ocorrência, antes do crime, a vítima teria recebido uma mensagem de um desconhecido pelo Facebook dizendo que algo ruim iria acontecer com ela. Ela mostrou a mensagem para a mãe.

Minutos depois, ainda de acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 21h20, dois homens pularam o muro da casa da vítima – ela estava no quintal quando foi surpreendida.

Ainda segundo o registro policial, os suspeitos prenderam a mãe da mulher e mais duas crianças no banheiro, sob ameaças, e levaram a vítima em um Fiat Pálio de cor preta. Após o sequestro, a mãe da vítima saiu do banheiro e chamou a Polícia Militar pelo 190.

A mulher foi abandonada em uma estrada rural perto do Clube de Campo Palestra, com lesões corporais. Ela foi socorrida pela PM e encaminhada para a UPA Tangará, onde ficou internada.

Uma mira laser foi encontrada no quintal da casa. O objeto foi apreendido para ser periciado. A Polícia Civil requisitou exame de corpo de delito para a vítima.

O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado e vai ser investigado. Ninguém foi preso.

