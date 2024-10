Polícia Civil indicia três homens por assassinato de mulher em Catiguá

A Polícia Civil do Estado de São Paulo indiciou três homens suspeitos de envolvimento no assassinato de uma mulher de 33 anos, encontrada enterrada em um barracão abandonado em Catiguá, no interior do estado. O corpo da vítima, Suelem Cristina Viveiros, foi encontrado pela própria família em 28 de julho, após estar desaparecida desde 9 de junho.

De acordo com o relatório final do inquérito, concluído em 2 de outubro, os três homens foram indiciados por feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. O ex-marido da vítima, Rodney Aparecido Argentino Júnior, o dentista Francis de Azevedo Vallejo e o proprietário do local, Israel Lima Limeira, estão presos temporariamente.

A investigação revelou que Rodney, que confessou o crime, matou a vítima com pelo menos seis golpes de machado no rosto e na cabeça por ciúmes. Ele foi ajudado por Francis, que atraíu a vítima ao local em troca de droga e ajudou a cavar um buraco para enterrar o corpo. Israel, que presenciou a cena e impediu que pessoas se aproximassem, também foi indiciado.

A polícia descobriu que Francis, um usuário de crack, conhecia a vítima e negou participação no crime. Israel, que tem uma casa ao lado do local, também negou envolvimento. O ex-marido jogou o machado usado no assassinato em um canavial.

Agora, cabe ao Ministério Público decidir se oferece ou não a denúncia contra os criminosos. O delegado responsável pela investigação, Gilberto Cézar Costa, pediu a conversão da prisão em preventiva para os três homens.