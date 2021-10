MP denuncia homem que matou colega de pensão com 23 facadas

O dependente químico André Luiz Pelegrino, de 40 anos, que no último dia 25 matou um companheiro de pensão com 23 facadas, foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio duplamente qualificado.

A vítima, Luiz Felipe Ribeiro Dourado, de 24 anos, foi morta simplesmente porque pediu que o assassino fizesse silêncio. Servente de pedreiro, Luiz tinha trabalhado pesado o dia todo e queria apenas descansar.

De acordo com outros hóspedes da pensão, localizada no bairro Vila Angélica, Pelegrino chegou no local quase 3h da manhã causando tumulto.

Há dias ele não dormia no local e retornou sob efeito de drogas.

Completamente transtornado, ele começou a quebrar objetos do quarto e foi advertido pela vítima, que pediu respeito aos colegas.

Nesse momento, Pelegrino se armou com uma faca e atacou violentamente o rapaz. Testemunhas tentaram interceder, mas ficaram com medo de serem mortas também. Segundo os moradores, o homem dizia que iria arrancar a cabeça da vítima.

Preso em flagrante, ele estava fora de si, falava coisas desconexas e não foi possível interroga-lo formalmente.

Laudo necroscópico aponta 23 ferimentos de faca no corpo de Luiz, quatro deles no pescoço.

“A vítima sofreu múltiplos ferimentos pérfuro cortantes. O instrumento atuou na vítima nos mais diversos sentidos e direções, lesionando vasos vitais do pescoço, penetrando na cavidade torácica lesionando pulmões, vasos pulmonares e coração”, diz trecho do documento.

Para o promotor de justiça Hérico William Alves Destéfani, o assassino matou por motivo fútil e com requintes de crueldade.

Pelegrino já tinha sido condenado a 25 anos pelo crime de latrocínio, ocorrido em 2004, em Birigui.