Nesta segunda-feira, 21, o Diário da Região teve acesso às imagens do circuito interno do edifício no bairro Redentora que mostram a saída de Davi Izaque Martins, 26 anos, investigado pela morte da médica Thallita Fernandes, 28.

De acordo com o registro, o suspeito entra no elevador do prédio às 16h13 e evita olhar para a câmera. Em seguida, ele caminha pelo corredor com o celular na mão.