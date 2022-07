Mulher é presa ao furtar cadeiras de varanda

Criminoso foi flagrada ontem pela Polícia Militar

Uma mulher de 43 anos foi presa ontem(13), depois de furtar três cadeiras de varanda, em Potirendaba. Ela foi flagrada pela Polícia Militar no meio da rua, quando carregava as cadeiras.

De acordo com a PM, policiais realizavam patrulhamento pela cidade, quando foram abordados pela vítima, informando que uma mulher havia pulado o muro de sua casa e furtado as cadeiras que estavam na área da frente do imóvel. Poucos minutos depois, policiais conseguiram localizar ela carregando as cadeiras.

Ao ser abordada, a suspeita negou o crime e disse que estava vendendo as cadeiras para um amigo. Ela foi presa e levada para a delegacia de Potirendaba, onde foi ouvida e liberada.

As cadeiras avaliadas em R$ 170 cada foram devolvidas ao proprietário. A mulher que já tem passagem pela polícia vai responder em liberdade pelo crime.