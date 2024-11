Homem fica gravemente ferido após colisão de carro com caminhão

O motorista de um Honda Civic ficou gravemente ferido, no fim da tarde desta quinta-feira (7), após colidir em um caminhão do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), na rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), nas proximidades do trevo de Ibitinga.



O acidente ocorreu por volta das 17h10. De acordo com o registro policial, o carro trafegava no sentido Jaú-Ibitinga quando, por razões a serem esclarecidas, o condutor perdeu o controle da direção em um trecho de curva e atingiu o caminhão do DER, que estava no acostamento.



O motorista foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros, sofreu lesões graves e foi encaminhado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Ibitinga. O passageiro também se feriu, mas sem gravidade. Os dois são moradores de Itápolis e não tiveram nomes divulgados.