Agressão ‘Amadorzão’ vira caso de polícia e é paralisado em Votuporanga

Brigas, ameaças e até agressão contra um dos juízes da competição já foram registradas, o que levou a secretaria de Esportes a suspender os jogos

Após um jogador agredir o árbitro com um soco, o Campeonato Amador de Futebol de Votuporanga, o popular “Amadorzão”, foi paralisado pela segunda vez. Em jogo realizado no último domingo, na Arena Plínio Marin, um atleta do time Brothers agrediu o juiz.

A primeira pausa na competição foi de uma semana e ocorreu porque torcedores atiraram latinhas em direção à arbitragem e ameaçaram os árbitros. Por conta das atitudes, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer paralisou o torneio e fez uma reunião com os times.

Agora, com a agressão sofrida pelo juiz, o torneio parou novamente. Como punição, o time foi eliminado do campeonato e o atleta, suspenso por cinco anos das competições realizadas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A situação, inclusive, virou caso de polícia, já que o árbitro registrou Boletim de Ocorrência. Ele foi procurado pelo jornal A Cidade, mas preferiu não falar.

Em conversa com a reportagem do A Cidade, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, explicou que antes da sequência do torneio, a ideia é realizar uma nova reunião com as direções de todas as equipes para esclarecer algumas questões. “Depois dessas duas situações, agora entendemos que é o momento de sentar e conversar com os donos dos times”, comentou. A intenção da Secretaria é conscientizar os participantes para evitar mais transtornos.

A competição, que começou no dia 21 de maio, tem jogos no Complexo Esportivo “Faies Habimorad”, conhecido como Campo da Ferroviária, Arena Plínio Marin e Campo do Mário Covas. O grupo A do torneio é composto por Rafa Pneus, Fortaleza, Flamenguinho, Matarazzo, Maranata e Ferroviários/TOV. Já a chave B tem União F.C., Grillo F.C., Santa Amélia F.C., Unidos da Sul, Palmeirinha, F.C.C. e S. E. Nacional. Eliminado do campeonato, o Brothers estava no grupo A.

O torneio é realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que esse ano homenageia José Carlos Padoan, o Vela. Por enquanto não há previsão para o retorno das partidas.

LEGENDA:

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Em jogo na Arena Plínio Marin, um árbitro foi agredido e o caso foi parar na delegacia

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br