Após torturar e bater em mulher com cabo de vassoura, suspeito é preso

Denunciado por vizinhos e após bater na ex-companheira até com uma vassoura, além de lhe desferir socos e pontapés, um rapaz de 24 anos terminou preso em flagrante na noite desta segunda-feira (6) na Estância Bela Vista II, em Rio Preto. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima, 21 anos, estava em estado de choque e machucada quando os agentes chegaram ao endereço.

Era por volta de 20h, quando se depararam com vizinhos que lhes informaram que a moça gritava por socorro. Eles chamaram pelo casal e não foram atendidos. Até que forçaram o portão com a autorização da mãe da vítima que chegou ao local. Nos fundos do imóvel encontraram a moça em estado de choque e foi necessário uso de força para conter o agressor.

Aos PMs, ele negou qualquer tipo de crime ou acusação. Tremendo, a jovem contou que estava apanhando e sendo ameaçada desde a noite anterior, que o homem quebrou o chip do celular dela para que não se comunicasse com familiares, que foi agredida com um cabo de vassoura, além de tapas e socos no rosto e na cabeça. Ainda segundo a garota, o chamado dos policiais não foi atendido porque o suspeito disse a ela que “se atendesse ou mesmo contasse o que havia acontecido, iria matá-la”.

Ela possui medidas de proteção contra o ex, mas há cerca de dois meses acabou reatando o relacionamento acreditando que ele iria mudar o comportamento, o que não ocorreu. Já na Central de Flagrantes, foram confirmadas as medidas protetivas contra o suspeito. Ao delegado, a vítima acrescentou que tentou durante todo o dia se desvencilhar do agressor, mas não conseguiu, já que ele a ameaçava insistentemente, além de ter ingerido bebida alcoólica e ter até pego uma tesoura para ameaçá-la.

Por fim, ela solicitou novamente medidas protetivas de urgência e afirmou que vai deixar o imóvel e se mudar para a casa da mãe. A moça tinha ferimentos nas pernas, na altura das canelas, estando bastante inchado e ainda um ‘galo’ na parte de trás da cabeça devido aos socos e do ex ter batido a cabeça dela contra a parede. As fotos das lesões foram anexadas ao registro.

Já o suspeito se utilizou do direito que todo o cidadão possui de permanecer em silêncio e não respondeu as perguntas do delegado, a não ser as que não se referiam ao crime, como profissão, estado civil, se tem filhos etc, alegando que “falaria apenas em juízo”.

O delegado de plantão determinou que a voz de prisão em flagrante (válida por no máximo 24 horas) fosse confirmada e já a converteu em preventiva (até 90 dias), sem direito à fiança. Com isso, ele permanece preso e a disposição da Justiça. A vítima foi informada do prazo de seis meses que tem para representar criminalmente (processar) contra o ex-companheiro.

Gazeta de Rio Preto