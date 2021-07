URGENTE: mulher é morta com quatro tiros em Santa Fé do Sul

Homicídio registrado em uma residência no Bairro Vila Mariana, na Rua São Paulo, casa 135, por volta das 16h40m

O autor fez pelo menos 4 disparos de arma de fogo contra a vítima, uma mulher de 47 anos, L.P.S.

Segundo testemunhas do crime homem de 35 a 40 anos foi atrás da ex mulher, e ao chegar na casa, a ex sogra disse que ela não estava, ato contínuo, o autor disparou contra a sogra.

No corpo verificou-se quatro perfurações na vítima.

Segundo as testemunhas (cunhados), após os disparos, o autor evadiu em um carro de cor vermelha, um GM Vectra.

A arma utilizada no crime foi uma Pistola .380. O autor é A.S.N. Que está foragido. Consta que a ex mulher já havia feito uma denuncia de ameaça há cerca de 30 dias.

A Polícia Militar compareceu ao local e a UR do Corpo de Bombeiros socorreu a vítima que ainda apresentava sinais vitais até a UPA 24 hs de Santa Fé do Sul, mas a mesma não resistiu.

FONTE: Informamais