Mulher é morta a tiros na rodovia Euclides da Cunha, em Bálsamo

Vitima estava com o namorado, que também acabou ferido após a moto em que o casal estava ser atingida de propósito por um carro

Uma mulher de 39 anos morreu após ser baleada na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), na manhã desta terça-feira, 29, em Bálsamo. A vítima estava acompanhada do namorado, que também ficou ferido após a moto em que o casal estava ser atingida de propósito por um carro. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações o delegado de Bálsamo, André Balura, o casal trafegava de moto pela rodovia quando o veículo foi atingido violentamente na traseira por um Volkswagen Fox.

Com o impacto, o condutor perdeu o equilíbrio e o casal caiu na rodovia, próximo ao acostamento da pista. “Conforme apurado, o motorista do carro saiu do veículo, desceu e atirou contra o casal. Os tiros atingiram a mulher, que morreu no local”, diz o delegado.

Após os disparos, o namorado da vítima levantou e lutou contra o motorista, que logo entrou no carro e fugiu.

O condutor da moto foi encaminhado ao pronto-socorro de Bálsamo, depois para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mirassol. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital de Base de Rio Preto, onde permaneceu internado.

“Por enquanto não podemos identificar o motorista e autor dos disparos, porque o homem está internado, ainda não pode prestar depoimento”, diz o delegado. A polícia investiga ainda a motivação do crime.

(Colaborou Nathália Gomes)

Fonte: https://www.diariodaregiao.com.br/cidades/mulher-e-morta-a-tiros-na-rodovia-euclides-da-cunha-em-balsamo-1.1393465

Marco Antonio dos Santos

marco.santos@diariodaregiao.com.br