Força Tática da PM prende em flagrante casal por tráfico de drogas

Policiais militares da Força Tática da 1ª Cia do 16º BPM/I – Fernandópolis prenderam em flagrante um casal por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Ciente de diversas denúncias contra o indiciado a equipe de Força Tática l direcionou o policiamento para as imediações da residência na vizinha cidade de Fernandópolis e visualizou um indivíduo deixando o local, sendo então feita a abordagem e com ele localizado uma porção de crack, tendo este confirmado que realmente havia comprado a droga naquele local e pago a quantia de R$50,00.

Diante dos fatos diligenciado e localizado o autor e sua companheira, bem como uma porção de maconha, diversas porções de crack prontas para o comércio, diversos fragmentos de sacolas, duas facas com resquícios, uma porção maior de crack e outra porção grande de cocaína, um tampa de pasta de dente utilizada para fazer as medidas de cocaína, a quantia de R$ 151,00 em notas diversas e 02 celulares.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária onde o casal permaneceu preso, as drogas e objetos apreendido, sendo o usuário ouvido e liberado.