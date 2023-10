Operação da Polícia Federal combate pornografia infantil na região

A Polícia Federal de Jales/SP deflagrou, na manhã desta quarta-feira (11) a primeira fase da operação LUZ NA REDE, que tem como objetivo combater a pornografia infantil na internet. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Auriflama e Três Fronteiras/SP. Um homem foi preso em flagrante delito na cidade de Auriflama.

O objetivo dos Policiais Federais nas buscas é a localização e a apreensão de computadores, celulares e mídias de arquivos de informática que contenham vídeos e ou imagens relacionadas a exploração sexual de crianças e adolescentes, que estejam armazenadas nos dispositivos eletrônicos dos investigados ou tenham sido disponibilizados por eles na rede mundial de computadores.

As investigações da PF em Jales estão alinhadas com uma ação estadual da instituição, que ocorreu na data de hoje nas cidades de Piedade, Aparecida, Bauru, Pindamonhangaba, Capivari, Valinhos, Auriflama, Três Fronteiras, Itu e Mauá. Todas localizadas no estado de São Paulo.

Os investigados responderão criminalmente por armazenar e compartilhar na internet conteúdo relacionado a exploração sexual infantojuvenil, cujas penas podem chegar a 10 anos de prisão.

O nome da operação em Jales – LUZ NA REDE foi utilizado em alusão às investigações da PF na rede mundial de computadores, em especial na Dark Web que significa “internet obscura” ou “endereço sombrio”. Na Dark Web estão localizados servidores de sites de internet que são comumente utilizados por criminosos.