Motociclista menor é detido pela PM após empinar e fugir

Um rapaz de 17 anos protagonizou uma perseguição policial na tarde desta quarta-feira, dia 4, em Fernandópolis.

O jovem, identificado como G.H.S.S., foi flagrado empinando uma motocicleta na Rua Bahia, no cruzamento com a Travessa São Sebastião no bairro Coester.

Ao perceber a presença da viatura, o motociclista desobedeceu os sinais de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade, sendo acompanhado por cerca de três quarteirões. A polícia conseguiu visualizar apenas a placa da motocicleta.

Minutos depois, o mesmo motociclista foi avistado novamente na Rua Rio Grande do Sul, onde repetiu a manobra de fuga, desta vez pela Rua Bahia. Durante a perseguição, o jovem passou por cima de uma valeta, danificando a parte traseira da motocicleta e colocando em risco pedestres que transitavam pelo local. Devido às condições da via, a polícia interrompeu o acompanhamento.

Pouco tempo depois, o rapaz e a motocicleta foram localizados na residência do condutor, na Rua Joaquim Secundino Padovez. O jovem tentou esconder a moto, mas foi detido juntamente com sua mãe, proprietária do veículo. Ambos foram conduzidos para o Plantão Policial e permanecem à disposição da Justiça.