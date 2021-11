Ainda segundo a delegada Daniela Braga, as duas quadrilhas identificadas durante as investigações da Polícia Federal são da região de Araçatuba.

“Elas se mantêm como duas estruturas separadas, porém com comunicação entre si. O Auxílio Emergencial iniciou-se em 2020. As informações que recebemos são de movimentações de valores de Auxílio Emergencial. Não sei em relação a outros tipos de fraudes, mas eles estavam trabalhando há um ano e meio em cima do Auxílio Emergencial.”