Mulher é esfaqueada ao chegar em casa após tentativa de roubo no bairro Colinas em Votuporanga

A Polícia Militar de Votuporanga faz cerco em vários pontos da zona norte da cidade para tentar prender um assaltante que esfaqueou uma mulher quando ela chegava em sua residência, após uma tentativa de roubo.

O crime aconteceu por volta das 19 horas, desta quarta-feira, dia 24, próximo a avenida Pedro Madrid Sanches, no bairro Colinas – zona norte de Votuporanga.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br a mulher estava abrindo o portão de sua residência – localizada próxima a avenida Pedro Madrid Sanches, quando um indivíduo chegou e anunciou o assalto. O ladrão estava com uma faca e a vítima tentou evitar o roubo, sendo esfaqueada na barriga pelo bandido.

O ladrão desferiu um golpe de faca que acertou a barriga da mulher que, mesmo ferida pediu socorro e populares acionaram a Polícia Militar. A vítima foi socorrida pela viatura e recebe atendimento médico na Santa Casa de Votuporanga e seu estado de saúde é estável.

Mesmo ferida, a mulher conseguiu ver que o ladrão evadiu-se a pé do local e entrou na reserva ambiental “Santa Clara de Assis” que fica localizada defronte a avenida – local do crime.

Diversas viaturas policiais estão fazendo o cerco no bairro e em outros pontos da zona norte para prender o ladrão.

