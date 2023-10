Rio-pretense cai no golpe do investimento e perde R$ 549,5 mil

O sonho de ganhar uma grana fácil acabou em prejuízo. O fato foi registrado na última sexta-feira, dia 20, quando um homem de 36 anos procurou o Plantão Policial de Rio Preto mencionando ter perdido uma alta quantia em dinheiro após acreditar que estaria fazendo investimentos com alguns amigos. Há suspeitas de que ele tenha sido vítima de uma quadrilha internacional.

Ele relatou aos policiais civis que, em agosto deste ano, foi procurado por alguns amigos que diziam estar ingressando em um negócio com retorno rápido, seguro e lucrativo. No entanto, esses amigos não dispensaram os altos valores necessários para tal empreendimento.

Conscientes de que a vítima tinha um valor expressivo investido, ofereceram parte dos lucros como recompensa pelo empréstimo do dinheiro. Embora hesitante, o homem decidiu participar do negócio proposto por cinco amigos.

Os valores seriam creditados em duas empresas, ambas de responsabilidade da mesma pessoa. Foram realizadas transferências de R$ 20 mil e R$ 80 mil para o primeiro amigo, R$ 190 mil para o segundo, R$ 130 mil para o terceiro, R$ 49,5 mil para o quarto e, por fim, uma transferência de R$ 80 mil para o quinto amigo, totalizando R$ 549,5 mil, dos quais ele apresentou todos os comprovantes bancários na delegacia.

Após as transferências, os responsáveis e os favorecidos desapareceram e não permaneceram mais contato com a vítima. Ao perceber que caiu em um golpe, ele tentou cancelar as operações junto aos bancos de sua titularidade e, finalmente, procurou a polícia para registrar o crime.

Foi registrado na delegacia um boletim de ocorrência com a natureza de estelionato, e a Polícia Civil deverá investigar o caso, incluindo a possível existência de outras vítimas. Região Noroeste