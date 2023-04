CICLISTA MORRE EM COLISÃO COM CARRETA BITREM NA RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA

Um ciclista aparentando 30 a 40 anos de idade morreu em um acidente no final da noite de ontem, quinta-feira (27), na Rodovia SP 320 “Rodovia Euclides da Cunha”, no km 626+350 metros, próximo a alça do trevo que dá sentido à Rubineia e ao Estado do Mato Grosso do Sul, na pista sentido MS.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária de Jales, o acidente oicooreu por volta das 23h45m e envolveu uma “carreta bitrem” e o ciclista. Informações colhidas através da declaração do condutor da carreta, o ciclista estava montado e pedalando sobre a faixa de rolamento da rodovia, mas devido veículo ser uma composição de 74 toneladas e 30 metros de comprimento, o condutor não conseguiu evitar a colisão e a vestimenta do ciclista era camiseta de cor preta que dificultou ainda mais a visualização.

O condutor se submeteu ao exame de embriaguez (bafômetro), sendo negativo para consumo de bebida alcoólica e permaneceu no local, aguardando a chegada do socorro e dos policiais.

O ciclista apresentou ferimentos graves, inclusive no crânio e face, não possuía documentos, mas trata-se de um masculino, com idade entre 30 e 40 anos, não sendo possível sua identificação.

A funerária compareceu no local para a remoção do corpo e a ocorrência encaminhada a delegacia de Santa Fé do Sul. A Polícia Científica esteve pelo local para realização de perícia e apenas uma faixa foi interditada.

