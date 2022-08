Operação prende cinco pessoas por tráfico de drogas em Cedral

Cinco pessoas foram presas por tráfico de drogas durante uma grande operação nesta última sexta-feira (19/08/2022), em Cedral (SP). Entre os presos estão quatro homens e uma mulher.

Segundo os boletins de ocorrência, a ação da Polícia Civil contou com apoio da Polícia Militar e policiais civis da região. Ao todo, quatro mandados de prisão foram cumpridos em quatro pontos da cidade.

No Jardim Galante, em dois locais, quatro pessoas, com idades entre 21 e 24 anos, foram presas, entre elas uma mulher de 21 anos. No Centro da cidade, outro rapaz, de 21 anos, também foi preso. Em um dos locais, um rapaz de 19 e uma mulher 22 anos conseguiram fugir com a chegada da polícia.

Na casa dos demais os policiais encontraram porções de maconha, cocaína, crack, dinheiro, máquina de cartão, balanças de precisão, cadernos com anotações e celulares.

Todo o material foi apreendido e os cinco presos foram levados para a DEIC de Rio Preto, onde permaneceram à disposição da justiça.