DIG investiga morte de homem encontrado em casa com hematoma na cabeça

O corpo de Silvio César Giolo, de 50 anos, foi encontrado em sua casa, no bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga, por um amigo; caso foi registrado como morte suspeita e segue sob investigação.

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Votuporanga/SP, trabalha para elucidar as circunstâncias da morte do atendente de farmácia, Silvio César Giolo, de 50 anos, encontrado em óbito, em sua casa na Rua Paraíba, no bairro Chácara das Paineiras, nesta quinta-feira (18.jul).

De acordo com o apurado, o corpo de Silvio foi encontrado por um amigo que acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros, porém nada puderam fazer, exceto constatar o óbito.

A Polícia Científica foi acionada para periciar o local, assim como a DIG, sob responsabilidade do delegado de polícia, Dr. Tiago Madlum, que iniciou o trabalho de apuração.

Segundo o delegado, ainda é muito cedo para se concluir o caso, os indícios preliminares dão conta de que a morte da vítima teria acontecido de forma acidental. No entanto, diante do cenário em que o corpo foi encontrado, o caso foi registrado como morte suspeita.

Além do hematoma que Silvio apresentava na cabeça, não havia outros sinais aparentes de violência. Entretanto, ainda segundo a autoridade policial, outro detalhe é a casa que estava, aparentemente, bagunçada, no momento em que o corpo foi encontrado, porém não há relatos de falta de objetos ou dinheiro.

O corpo de Silvio foi encontrado por um amigo, que foi ao imóvel procurá-lo após ser notificado pelo filho, relatando a ausência do pai. No entanto, ao chegar na casa se deparou com o corpo caído no chão, acionando as equipes de socorro.

O trabalho de investigação continua.

O corpo de Silvio foi sepultado às 10h, nesta sexta-feira (19), no Cemitério Municipal de Cosmorama/SP. Ele deixou filhos, além de demais familiares e vasto círculo de amizade. Diário de Votuporanga