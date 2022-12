Mulher é agredida com golpes de capacete pelo marido

Uma mulher, de 37 anos, foi agredida com golpes de capacete no último sábado, (03/12/2022), em Uchoa (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que teve uma discussão com o companheiro e que decidiu ir embora de casa, mas que, quando foi sair, ele tentou impedi-la e desferiu dois golpes com um capacete em sua cabeça. Ela relata que conseguiu fugir e acionou a polícia.

Policiais militares foram ao local e detiveram o suspeito. Durante a abordagem, a mulher disse que dentro da residência haviam várias ferramentas, nas quais o investigado comprava por um preço muito barato por serem produtos de furto.

No imóvel, os policias militares encontraram 23 ferramentas, entre elas furadeiras elétricas, serras elétricas e lixadeiras. Todo o material, que não possuía nota fiscal, foi apreendido.

Na delegacia o suspeito disse que a vítima é quem avançou contra ele e que apenas agiu para se defender. Quanto às ferramentas, ele alegou que tem notas fiscais de algumas delas e que elas são usadas para trabalho.

A vítima solicitou medida protetiva de urgência e o caso foi registrado como lesão corporal e apreensão de objetos, que agora será investigado pela delegacia da cidade. O suspeito foi apenas ouvido e liberado.

