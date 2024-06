Mulher de 55 anos sofre fratura após queda acidental de moto em Votuporanga

Na manhã desta sexta-feira, dia 07, uma mulher de 55 anos sofreu ferimentos graves em uma queda acidental de moto. O incidente ocorreu na rua Pará, próximo ao cruzamento com a rua Panamá, no bairro Vila América.

A mulher estava pilotando uma motocicleta no sentido bairro/centro quando perdeu o controle da direção, caindo e sofrendo ferimentos generalizados. Segundo informações obtidas pela equipe do votunews.com.br, ela teve uma fratura no ombro direito, além de ferimentos nas mãos e pernas. A vítima foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga.