Mulher de 42 anos morre após capotamento na BR em Jaci

O corpo da vítima será enterrado neste domingo (15/9) em Rio Preto

Uma mulher de 42 anos morreu após capotar o carro que dirigia por volta das 15h do último sábado (14/9), no quilômetro 93 da BR-153, em Jaci.

O acidente fatal aconteceu ao lado das obras de duplicação da rodovia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, Helena da Silva Hinestrosa voltava de José Bonifácio, onde trabalhava em uma clínica, quando teria perdido o controle da direção e capotado um Ford Ka. Uma ambulância do Resgate foi acionada, mas a equipe encontrou a vítima sem vida.

Uma perícia foi feita no local do acidente; os laudos podem ajudar a polícia a identificar as circunstâncias do capotamento. De acordo com a PRF, a vítima não usava o cinto de segurança.

Helena morava em Rio Preto. O corpo dela está sendo velado no cemitério São João Batista; o enterro está marcado para às 17h.

