PM recupera motocicleta furtada e prende ladrão com drogas em Votuporanga

A Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga recuperou na noite desta segunda-feira (15) uma motocicleta que foi furtada no período da tarde.

O furto aconteceu na Rua General Osório, por volta das 18h desta segunda-feira (15). Uma motocicleta havia sido furtada da garagem de uma empresa de câmeras de segurança.

Os policiais localizaram a motocicleta furtada na residência do autor do furto, e junto com ele, encontraram drogas e dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

A motocicleta será devolvida ao seu respectivo proprietário. O criminoso foi encaminhado à Central de Flagrantes onde fica à disposição da justiça.