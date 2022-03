Mulher de 27 anos morre após ser espancada por cliente

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo HB, Ysis Gimenes Cassiano morava em Cedral e deu entrada na unidade no dia 15 de março de 2021, com sinais graves de espancamento.

Ainda de acordo com o registro policial, na época a vítima estaria atuando como profissional do sexo e seria usuária de drogas. Ela teria sido agredida durante o trabalho, por um possível cliente. Não há registro policial de agressão envolvendo a mulher.

Ainda segundo o boletim de ocorrência registrado pelo hospital, Ysis recebeu alta no dia 17 de abril do ano passado, mas ainda com déficit cognitivo. Ela recebeu acompanhamento na rede Lucy Montoro, e estava em recuperação, com sequelas.

Ontem, a equipe médica constatou que a vítima teve um “histórico atual de suspeita de choque séptico de foco urinário com relação ao quadro sequelar de bexiga associado ao trauma” e não resistiu.

O corpo dela foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.