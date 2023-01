“Especialista” em roubos é preso em Nova Granada

A Polícia Civil de Nova Granada (SP) prendeu, em flagrante, um homem de 26 anos que simulou estar armado para roubar um supermercado, no bairro Estação. Câmeras de segurança do local registraram a ação do bandido.

As imagens mostram o criminoso chegando no estabelecimento. Ele amarra uma camiseta no rosto e simula estar armado. Depois, ele ameaça os funcionários e clientes, vai até os caixas e pega mais de R$ 1 mil em dinheiro, além de um cheque no valor de R$ 1.850.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi encontrado em um posto de combustíveis e preso. Ele estava com o dinheiro e o cheque roubados na bermuda. Um carro roubado, que estava com ele, também foi recuperado.

Segundo a Polícia Civil, ele tem passagens por roubo nos estados de Minas Gerais e São Paulo.

O homem está na carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) e passará por audiência de custódia. SBT INTERIOR