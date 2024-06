Mulher bate em ladrão, arranca camisa dele e evita assalto

Uma mulher entrou em luta corporal com um suspeito no meio da rua e escapou de um assalto, em Pedregulho, no interior de São Paulo, no último domingo (2/6). Uma câmera de segurança registrou a vítima batendo no homem.

Nas imagens, é possível ver o suspeito, com uma blusa de capuz, se aproximando da mulher. Não há ninguém na rua além dos dois. Ele tenta puxar o celular da mão dela, sem sucesso. A vítima corre e é seguida pelo criminoso.

Momentos depois, os dois surgem de uma rua ao lado. A vítima dá socos e tapas no assaltante, e consegue arrancar a blusa e a camiseta dele. Eles parecem discutir por alguns segundos. O homem pega suas roupas e cada vai para um lado.

O Metrópoles entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) para saber se houve registro da ocorrência, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.