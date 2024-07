Uma câmera de monitoramento registrou uma mulher arremessando filhotes de cachorro e abandonando os animais em uma estrada em Itapetininga, no interior de São Paulo.

Nas imagens, registradas na tarde de sábado (13), no Portal da Figueira, é possível ver o momento em que a mulher estaciona o carro, abre o porta-malas e arremessa os animais em direção à calçada. Um dos filhotes ainda bate na mureta antes de cair no chão.

Em seguida, a mulher arremessa um cobertor de longe, entra no carro e vai embora, deixando os três filhotes para trás. A suspeita não foi identificada.

De acordo com o advogado Tiago Rechinelli Vieira de Paula, em casos assim, quando identificada, a pessoa pode responder pelo crime de maus-tratos, que é o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais.

Além disso, neste caso específico, seria forma qualificada do crime por se tratar de cachorro.

Ainda de acordo com o advogado, se for comprovado que os animais morreram em razão do abandono, a pena pode ser aumentada de um sexto a um terço.