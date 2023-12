Mulher agride marido com mordidas, panelada e tenta esfaqueá-lo

Um homem de 40 anos procurou a polícia nesta quinta-feira (7) para registrar um boletim de ocorrência contra sua companheira, uma mulher de 43 anos, alegando que foi agredido por ela durante uma discussão, sendo atingido inclusive por paneladas na cabeça. O caso aconteceu no bairro São José, zona oeste de Araçatuba.

De acordo a vítima, ele e a autora são casados há quatro anos. Eles se desentenderam e passaram a discutir por causa de um amigo da vítima, que as vezes dorme na residência do casal. No entanto, a mulher, exaltada, passou a agredir o companheiro com mordidas.

Depois ela pegou uma panela e atingiu a cabeça dele. Por fim, segundo a vítima, a mulher pegou uma faca e partiu para cima dele. Para se defender ele conseguiu segurar a mão da companheira e ambos caíram. O caso foi registrado como lesão corporal e o homem passaria por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal). RP10